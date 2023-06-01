Зеленский внезапно заявил о потере Украиной надежд на членство в НАТО

В мае газета The Washington Post со ссылкой на источники отметила, что государства — члены НАТО решили не приглашать Украину в свои ряды до саммита Альянса в Литве. При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что законное место Киева — в военном блоке.