Зеленский внезапно заявил о потере Украиной надежд на членство в НАТО

Украина начинает терять надежды на членство в НАТО. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.
Глава государства отметил, что Киев надеется на приглашение в Североатлантический альянс до встречи военного блока в Вильнюсе в июле.
«Наши надежды становятся все более и более отдаленными», — объяснил Зеленский.
В мае газета The Washington Post со ссылкой на источники отметила, что государства — члены НАТО решили не приглашать Украину в свои ряды до саммита Альянса в Литве. При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что законное место Киева — в военном блоке.