Сотрудника больницы в Белгородской области заподозрили в получении 3,5 млн рублей взятки

В ходе следствия было установлено, что фигурант получил от должностного лица коммерческой структуры взятку в размере порядка 3,5 млн рублей. В обмен на деньги злоумышленник обещал лоббировать интересы организации при проведении торгов на поставку медицинского оборудования.