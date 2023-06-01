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Сотрудника больницы в Белгородской области заподозрили в получении 3,5 млн рублей взятки

Происшествия
Сотрудника больницы в Белгородской области заподозрили в получении 3,5 млн рублей взятки

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского в Белгородской области. По данным ведомства, мужчина подозревается в получении взятки в размере около 3,5 млн рублей.

В ходе следствия было установлено, что фигурант получил от должностного лица коммерческой структуры взятку в размере порядка 3,5 млн рублей. В обмен на деньги злоумышленник обещал лоббировать интересы организации при проведении торгов на поставку медицинского оборудования.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также лишение права занимать должности в определенных структурах.

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