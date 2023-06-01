«Тусовка на винодельне». Кишинев пригласил европейских политиков на тимбилдинг

Среди участников — 49 глав государств и правительств из состава ЕС, непосредственно руководство объединения, а также лидеры стран, которые находятся на разных этапах вступления в организацию. В том числе и те, кто не объявлял об этом публично, к примеру, Армения или Азербайджан.