«Тусовка на винодельне». Кишинев пригласил европейских политиков на тимбилдинг

Президент Молдавии Майя Санду решила провести тимбилдинг среди первых лиц Евросоюза, собрав «политический бомонд» на винодельне. Таким образом обозреватели аналитического портала RuBaltic.Ru прокомментировали однодневный саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.
Авторы материла усомнились в том, что за один день мероприятия можно достигнуть каких-либо серьезных договоренностей. По мнению журналистов, встреча явно устраивалась для налаживания неформальных связей и привлечения новых членов в состав Евросоюза.
«В самой же республике наплыв еврочиновников никакого энтузиазма не вызывает: мало того, что на организацию были потрачены огромные для бедной страны суммы, так еще и местным жителям предлагается посидеть пару дней по домам, видимо, чтобы не смущать "больших гостей". Более того, под шумок в Молдавию были введены иностранные войска», — отмечается в статье.
Нынешний ЕПС проводится второй год подряд, однако ранее участники собирались в столице Молдавии. Теперь же Санду решила пригласить гостей в винное шато Castel Mimi в селе Бульбоака, которое находится в часе езды от Кишинева.
Среди участников — 49 глав государств и правительств из состава ЕС, непосредственно руководство объединения, а также лидеры стран, которые находятся на разных этапах вступления в организацию. В том числе и те, кто не объявлял об этом публично, к примеру, Армения или Азербайджан.
«Санду прекрасно понимает, что проведение подобного саммита в Молдавии не прибавит ей поддержки народа, но хотя бы позволит сохранить существующих сторонников за счет подтверждения выбранного курса на подчинение Западу», — считают аналитики.
Ожидалось и присутствие недавно переизбравшегося президента Турции Реджепа Эрдогана, однако Анкара опровергла его участие. До последнего момента держалось в тайне прибытие украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. В итоге политик прибыл одним из первых, отмечают журналисты.
В ходе ЕПС в Кишиневе Владимир Зеленский потребовал, чтобы все страны, которые имеют общие границы с Россией, примкнули к Евросоюзу и НАТО. Политик подчеркнул, что Украина уже готова вступить в Альянс и ждет одобрения заявки Киева руководством блока.