Высокопоставленная европейская делегация примет участие в азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», чтобы склонить страны региона к поддержке Украины. Об этом сообщили журналисты издания Politico.
Согласно их данным, в ее состав вошли глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а также министр обороны Украины Алексей Резников. Помимо этого, ожидается прибытие министров обороны Великобритании, Швеции, Германии и Нидерландов.
«Мы должны защищать основные принципы безопасности, когда бы и где бы им ни угрожали, от Украины до Южно-Китайского моря», — говорится в тексте, подготовленном командой Борреля.
Ожидается, что политик также представит Европейский Союз как «надежного партнера в области безопасности», который отличается от «классического военного союза» или «великой державы», завуалированно ссылаясь на Соединенные Штаты и Китай.
Другим ключевым пунктом повестки делегации будет взаимодействие с Пекином. Ожидается ряд встреч с министром обороны Китая Ли Шанфу, который был внесен властями США в черный список за «его роль в организации китайский военных поставок в Россию».
Анонимный источник Politico уточнил, что визит высокопоставленных лиц ЕС связан с «безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне агрессивного поведения КНР». Европейский союз в ближайшем будущем расширит совместные учения с Японией, а также усилит координацию между Брюсселем, Токио и Вашингтоном, добавил другой представитель делегации.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер допустил возможность появления у Японии оружия массового уничтожения в краткосрочной перспективе. По его словам, Токио имеет все возможности для таких разработок.