«Диалог о безопасности». Делегация из ЕС отправилась в Азию для создания коалиции против РФ

Анонимный источник Politico уточнил, что визит высокопоставленных лиц ЕС связан с «безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне агрессивного поведения КНР». Европейский союз в ближайшем будущем расширит совместные учения с Японией, а также усилит координацию между Брюсселем, Токио и Вашингтоном, добавил другой представитель делегации.