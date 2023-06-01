Медведев заявил о необходимости уничтожить «осиное гнездо» терроризма на Украине

Террористический киевский режим подлежит уничтожению. К такому выводу пришел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, украинские власти в своих действиях уподобляются настоящим террористам. По этой причине Москве их необходимо устранить, отметил он.
«Спецоперация в значительной степени прекратилась в контртеррористическую борьбу. Нужно уничтожить "осиное гнездо" террористического киевского режима», — высказался Медведев.
Напомним, 22 мая в Белгородской области был введен режим КТО. Вынужденная мера была принята на фоне проникновения украинских диверсантов на российскую территорию.