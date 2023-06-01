Рискуя собственными жизнями: в Сети опубликованы истории жителей Артемовска, спасенных бойцами ЧВК «Вагнер»

Когда жители Артемовска оказывались в безопасном месте, они отдыхали и рассказывали о тех ужасах, что им пришлось пережить до того момента, пока их не спасли, а город находился под контролем ВСУ. Многие из них благодарили «музыкантов» за помощь и поддержку в тяжелой ситуации.