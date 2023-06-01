Военный корреспондент ФАН Сергей Среда подготовил репортаж о том, как бойцы ЧВК «Вагнер», несмотря на угрозу их собственной жизни, проводили эвакуацию гражданских лиц из зоны боевых действий в Артемовске.
Штурмовики «Оркестра» эвакуировали местных жителей в безопасные зоны, зачастую под артиллерийскими обстрелами, а при необходимости прикрывали их собой. После того, как люди добирались до перевалочного пункта, их перевозили на автомобилях в тыловую зону.
Когда жители Артемовска оказывались в безопасном месте, они отдыхали и рассказывали о тех ужасах, что им пришлось пережить до того момента, пока их не спасли, а город находился под контролем ВСУ. Многие из них благодарили «музыкантов» за помощь и поддержку в тяжелой ситуации.
Эвакуированные граждане рассказали, что в городе находилось много иностранных наемников. По словам очевидцев, они держались в стороне и практически ни с кем не переговаривались:
«Точно были поляки. Ездили грузины на машинах с белыми крестами. Но в нашем районе было больше поляков. Они кучковались в одном доме, запускали с этого дома дроны».
Некоторые из людей рассказали о том, что украинские военнослужащие не стеснялись прибегать к грабежам и убийствам. Одна из спасенных женщин рассказала, что прямо на ее глазах убили двух ее соседей.
«У меня убили двоих соседей. Перед этим к ним в дом вошли украинские военные. Этот дом был обстрелян, ВСУшники туда ворвались. В том доме был мешок, в котором хранились 150 тысяч гривен. Из-за этих денег двух парней просто положили на месте. ВСУшники забрали деньги, оставили в мешке всего десять гривен», — заявила женщина.
Кроме того, местные жители рассказали о том, что «белые ангелы» —специальное подразделение Министерства внутренних дел или Службы безопасности Украины, занимались похищением детей. Они искали их при помощи квадрокоптеров, устраивали рейды на подвалы и укрытия мирных жителей.
Как сообщили очевидцы, данные отряды начали работать с февраля 2023 года. Множество детей, кто на тот момент оставался в Артемовске, прятались по подвалам, а их родители не могли им даже позволить подышать свежим воздухом — была очень большая вероятность попасться патрулю и потерять ребенка.
«Были такие случаи, когда вывезли одну семью — муж с женой и с двумя детьми. Мать доехала с детьми, отца выкинули по дороге. <…> Многие семьи увозили — мы даже не знаем, где и что», — сообщила одна из очевидиц.
Благодаря ЧВК «Вагнер» кошмары закончились и Артемовск был освобожден от сил украинской армии 20 мая 2023 года. Во время его штурма, бойцы «Оркестра» самоотверженно рисковали собой и выводили гражданских из-под огня солдат ВСУ, которые намеренно стреляли по женщинам и детям.