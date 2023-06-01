Россия отправит в Армению 60 тысяч школьных учебников

Россия направит в школы Армении 60 тысяч учебников. Об этом сообщил депутат думской фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков в ходе проводимой в Ереване двусторонней конференции «Развитие российско-армянских отношений в евразийском пространстве».
По его словам, парламентарии должны делать все возможное для развития гуманитарного блока отношений двух стран. Любая инвестиция в детей и образование, отметил депутат, является важным вкладом в укрепление двусторонних отношений между Арменией и Россией, передает издание EurAsia Daily.
Помощь с учебниками также направлена на укрепления знания армянскими школьниками русского языка. Организаторами акции выступили АНО «Центр международно-правового сотрудничества», общественная организация «Интеграция и развитие» и Евразийский экспертный клуб.