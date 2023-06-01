Житель Удмуртии пришел на прием к медикам и узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове

Житель Удмуртии обратился за помощью к медикам. Врачи обнаружили у него пулю в голове, которая находится там более 30 лет.
Мужчина поступил в Первую Республиканскую клиническую больницу с жалобами на нарушения дыхания. После травмы у него была искривлена носовая перегородка. Во время проведения компьютерной томографии медики обнаружили инородное тело в головном мозге, которое оказалось пулей.
«Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни», — сообщила заведующая лор-отделением клиники Сусанна Арутюнян.
Выяснилось, что мужчина является ветераном боевых действий. Врачи решили не извлекать пулю, так как она не беспокоит его. Пациенту восстановили носовое дыхание и выписали из больницы, сообщили в Минздраве Удмуртской Республики.