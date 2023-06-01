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Житель Удмуртии пришел на прием к медикам и узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове

Общество
Житель Удмуртии пришел на прием к медикам и узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове

Житель Удмуртии обратился за помощью к медикам. Врачи обнаружили у него пулю в голове, которая находится там более 30 лет.

Мужчина поступил в Первую Республиканскую клиническую больницу с жалобами на нарушения дыхания. После травмы у него была искривлена носовая перегородка. Во время проведения компьютерной томографии медики обнаружили инородное тело в головном мозге, которое оказалось пулей.

«Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни», — сообщила заведующая лор-отделением клиники Сусанна Арутюнян.

Выяснилось, что мужчина является ветераном боевых действий. Врачи решили не извлекать пулю, так как она не беспокоит его. Пациенту восстановили носовое дыхание и выписали из больницы, сообщили в Минздраве Удмуртской Республики.

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