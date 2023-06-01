Житель Удмуртии пришел на прием к медикам и узнал, что прожил 30 лет с пулей в голове

Мужчина поступил в Первую Республиканскую клиническую больницу с жалобами на нарушения дыхания. После травмы у него была искривлена носовая перегородка. Во время проведения компьютерной томографии медики обнаружили инородное тело в головном мозге, которое оказалось пулей.