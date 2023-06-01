Австрия заявила о приготовлениях к возможному сокращению поставок российского газа

Австрия готовится к возможному прекращению поставок голубого топлива из России. Об этом сказал федеральный канцлер страны Карл Нехаммер во время своего визита в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.
Политик объявил, что страна работает над тем, чтобы минимизировать свою зависимость от России и быть готовыми к переходу на альтернативные источники поставок. По его словам, для этого государство поддерживает газохранилища заполненными на 75%.
Бывший руководитель министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ранее говорила о том, что европейские страны в действительности не могут повлиять на энергорынки в глобальном масштабе и остановить торговлю с Россией