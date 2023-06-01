Делимханов имеет возможность со мной связаться — Пригожин

Депутат Госдумы Адам Делимханов предложил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину встретиться, чтобы обсудить деятельность подразделений «Ахмат». Пригожин отреагировал на это заявление, заявив, что у депутата есть возможность с ним связаться.
Основатель «оркестра» ответил на запрос журналиста Федерального агентства новостей Аббаса Джумы. Он попросил Пригожина прокомментировать заявление Делимханова, которое показалось журналисту «весьма резким» и не соответствующим ситуации. Чтобы избежать двусмысленностей, руководитель ЧВК «Вагнер» опубликовал две видеозаписи, в которых четко представлено то, что он говорил о подразделениях «Ахмат». Также он заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах.
«Что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — уточнил Пригожин.
Евгений Пригожин ранее заявил, что околовоенные структуры причастны к неудачам России в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, это связано с низкоквалифицированными действиями с их стороны.