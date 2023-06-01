Делимханов имеет возможность со мной связаться — Пригожин

Основатель «оркестра» ответил на запрос журналиста Федерального агентства новостей Аббаса Джумы. Он попросил Пригожина прокомментировать заявление Делимханова, которое показалось журналисту «весьма резким» и не соответствующим ситуации. Чтобы избежать двусмысленностей, руководитель ЧВК «Вагнер» опубликовал две видеозаписи, в которых четко представлено то, что он говорил о подразделениях «Ахмат». Также он заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах.