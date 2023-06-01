Eurаctiv: Финляндия намерена расширить делегацию в НАТО в три раза

Власти Финляндии собираются расширить делегацию страны в НАТО в три раза. Об этом информирует агентство Euractive со ссылкой на источник в военном блоке.
По словам собеседника издания, количество членов делегации в Альянсе превысит численность любого представительства страны по всему миру. Кроме того, страна получит место в штаб-квартире военного блока в Брюсселе.
«Финляндия планирует иметь в составе делегации НАТО 50 человек, что в три раза больше, чем до подачи заявки на членство», — сказано в материале.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев теряет надежды на членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.