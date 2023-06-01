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Украинская теннисистка Костюк отказалась от рукопожатия с россиянками на «Ролан Гаррос»

Спорт
Украинская теннисистка Костюк отказалась от рукопожатия с россиянками на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руки двум российским соперницам на «Ролан Гаррос».

Костюк демонстративно отказала в рукопожатиях Варваре Грачевой и Анне Блинковой после очного матча первого круга «Ролан Гаррос». При этом ее напарница Елена-Габриэла Русе из Румынии поблагодарила россиянок за проведенную встречу.

Ранее Костюк не пожала руку белоруске Арине Соболенко, которая обыграла ее в первом круге одиночного «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции по теннису стартовал 21 мая. Российские и белорусские теннисистки выступают на турнире серии «Большого шлема» в нейтральном статусе.

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