Украинская теннисистка Костюк отказалась от рукопожатия с россиянками на «Ролан Гаррос»

Костюк демонстративно отказала в рукопожатиях Варваре Грачевой и Анне Блинковой после очного матча первого круга «Ролан Гаррос». При этом ее напарница Елена-Габриэла Русе из Румынии поблагодарила россиянок за проведенную встречу.