Украинская теннисистка Костюк отказалась от рукопожатия с россиянками на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руки двум российским соперницам на «Ролан Гаррос».
Костюк демонстративно отказала в рукопожатиях Варваре Грачевой и Анне Блинковой после очного матча первого круга «Ролан Гаррос». При этом ее напарница Елена-Габриэла Русе из Румынии поблагодарила россиянок за проведенную встречу.
Ранее Костюк не пожала руку белоруске Арине Соболенко, которая обыграла ее в первом круге одиночного «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат Франции по теннису стартовал 21 мая. Российские и белорусские теннисистки выступают на турнире серии «Большого шлема» в нейтральном статусе.