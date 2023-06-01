МИД Венгрии раскритиковал идею обучения солдат ВСУ под флагом НАТО

Обучение военнослужащих украинской армии под флагом Североатлантического альянса неприемлемо, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, НАТО необходимо думать о том, как избежать прямого вооруженного столкновения с Россией.
«Поэтому Венгрия не поддерживает проведение военной подготовки украинских солдат под флагом НАТО», — сказал министр.
Как подчеркнул дипломат, в Будапеште не возражают против подготовки медицинских специалистов для ВСУ, но обучение солдат — это вопрос двусторонних отношений государств, а не всего Альянса.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении НАТО обеспечить Украину максимально возможной военной поддержкой перед контрнаступлением ВСУ.