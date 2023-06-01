Бывший директор Софии Ротару рассказал, почему певица не общается с Лаймой Вайкуле

Продюсер и бывший директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что артистка не общается с коллегой Лаймой Вайкуле. По его словам, знаменитость холодно относится к актрисе из-за ее «длинного языка».
Бывший директор артистки в беседе с изданием «МК» рассказал, что именно поэтому у Ротару нет желания поддерживать общение с латвийской коллегой.
«У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», — отметил он.
Ранее стало известно, что Вайкуле собирается позвать украинских артистов на свой музыкальный фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Среди гостей уже числится Макс Барских, Alekseev и Надя Дорофеева.