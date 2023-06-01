Стоимость газа на европейском рынке снизилась почти на 6%

Стоимость газа в Европе снизилась почти на 6% в четверг, 1 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) начали торговаться с отметки 284 доллара за тысячу кубометров, что на 4,3% меньше предыдущего показателя. По данным на 10:12 по московскому времени, цена упала до 279,5 доллара (-5,9%).
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов не исключил, что в случае прохладного лета в Европе стоимость газа может упасть ниже 200 долларов за тысячу кубометров.