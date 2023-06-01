Польша взята в клещи: игра ва-банк против РФ может плохо закончится для Варшавы

Западная игра «ва-банк» с Россией обернется плохими последствиями для Польши и Великобритании. Такое заявление в интервью «Украина.ру» сделал экс-проректор Международного славянского университета, политический аналитик Алексей Самойлов.
По его словам, Москва взяла польскую территорию «в клещи» со стороны Калининграда и Белоруссии. Помимо этого, отметил эксперт, особую опасность для Варшавы представляет Балтийский флот, который может наносить удары с моря.
«Варшава прекрасно понимает, что прямая война с Россией грозит прекращением существования польского государства», — констатировал Самойлов.
Собеседник издания добавил, что в случае начала крупномасштабного конфликта Россия не будет церемониться с Польшей так, как делала это с Украиной.
«Мы мгновенно поразим центры принятия решений, а не только подстанции и склады с горючим. Там уже некому будет вопить на весь мир: “Караул, нас убивают”. После этого мы обрушим энергетическую инфраструктуру Польши, введем в дело мощнейшие системы РЭБ, чтобы заглушить какие-либо сигналы. А воинские части Польши будут разбиты дистанционно с помощью ВКС и артиллерии», — уточнил аналитик.
Аналогичный подход может быть применен и к Великобритании, добавил политолог. Он заметил, что большая часть российского общества поддержала президента РФ Владимира Путина, который сказал: «Зачем нам этот мир, если в нем не будет России?»
«Мы нажмем кнопки, которые нас учили нажимать в ракетных войсках стратегического назначения», — резюмировал Самойлов.
Ранее стало известно, что Минобороны России провело успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В ходе учений были проведена проверка перспективного боевого оснащения и поражена условная цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.