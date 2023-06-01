Экономист Разуваев спрогнозировал ослабление курса доллара до 65 рублей

Курс доллара в текущем году может снизиться по отношению к рублю до отметки в 65 рублей за единицу. На это указал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, пишет «Лента.ру».
Эксперт объяснил, что курс в 65 рублей за доллар может быть достигнут в течение года за счет того, что Россия улучшает свой торговый баланс, пока дисконт на нефть на мировом рынке уменьшается.
Другой положительной новостью для курса рубля может стать потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. Разуваев уверен, что значительный рост курса доллара может быть связан с распространением паники и аномальным спросом на валюту.