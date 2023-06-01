Политолог Дугин назвал способ покончить с однополярным миром Запада

Существует сценарий, который может привести к краху однополярного мира. Таким мнением поделился политолог и философ Александр Дугин.
Эксперт назвал радикальным миропорядок, который продвигают западные страны. По его словам, Россия может завершить однополярную эпоху, одержав победу на Украине.
«Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится», — сказал Дугин в рамках форума «Какая Украина нам нужна?», прошедшего на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Запад желает дестабилизировать обстановку в странах Содружества независимых государств.