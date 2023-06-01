Pais: в НАТО изучают возможность создания «сдерживающей» оболочки

Страны Североатлантического альянса рассматривают ряд мер, которые могут быть предприняты в рамках кампании по оказанию военной поддержки Украине, сообщает издание Pais, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.
По данным журналистов, в числе предложенных идей значатся «политическое обязательство оказывать поддержку», а также «формирование сдерживающей оболочки вокруг Украины». Как именно будет функционировать последняя, не уточняется.
В то же время собеседник журналистов признал, что западные правительства предпочитают «более ограниченные» гарантийные обязательства перед Украиной.