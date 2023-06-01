Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе

Решением Басманного районного суда Москвы арест подозреваемой в совершении теракта в петербургском кафе Дарьи Треповой✱ (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) был продлен до 2 сентября.
Ранее суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе судебного процесса сторона защиты просила назначить Треповой наказание, не связанное с пребыванием в следственном изоляторе.
Напомним, взрыв в петербургском кафе на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. В результате теракта погиб российский военкор Владлен Татарский. В помещении взорвалась бомба, замаскированная под статуэтку, подаренную Треповой погибшему.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России