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Sohu: адресованные переводчику слова Путина вызвали восторг на Западе

Политика
Sohu: адресованные переводчику слова Путина вызвали восторг на Западе

Российский лидер Владимир Путин всего одной фразой вызвал всплеск восторга в западном мире. Как это случилось, пояснили журналисты Sohu.

Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что несколько лет назад глава российского государства провел переговоры с руководителем шведского кабмина Стефаном Левеном. В рамках разговора они обсудили экономическое взаимодействие Москвы и Стокгольма, а также активно обмен товарами между государствами.

Именно в ходе этой беседы случилось то, что вызвало восхищение на Западе. Оказалось, что в один момент переводчик неверно донес до Левена слова президента России, а Владимир Путин это подметил.

«Я сказал "друзья", а он — "партнеры". Бандит!» — с шуткой сказал политик.

Знание шведского языка Путиным сильно взбудоражило умы западной прессы. Как отметили китайские авторы, в Европе сразу же принялись восхвалять российского лидера.

Ранее стало известно о планах генсека НАТО Йенса Столтенберга совершить официальный визит в Турцию. Там он намерен обсудить членство Швеции в Альянсе.

#путин #запад #швеция