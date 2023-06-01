Sohu: адресованные переводчику слова Путина вызвали восторг на Западе

Российский лидер Владимир Путин всего одной фразой вызвал всплеск восторга в западном мире. Как это случилось, пояснили журналисты Sohu.
Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что несколько лет назад глава российского государства провел переговоры с руководителем шведского кабмина Стефаном Левеном. В рамках разговора они обсудили экономическое взаимодействие Москвы и Стокгольма, а также активно обмен товарами между государствами.
Именно в ходе этой беседы случилось то, что вызвало восхищение на Западе. Оказалось, что в один момент переводчик неверно донес до Левена слова президента России, а Владимир Путин это подметил.
«Я сказал "друзья", а он — "партнеры". Бандит!» — с шуткой сказал политик.
Знание шведского языка Путиным сильно взбудоражило умы западной прессы. Как отметили китайские авторы, в Европе сразу же принялись восхвалять российского лидера.
Ранее стало известно о планах генсека НАТО Йенса Столтенберга совершить официальный визит в Турцию. Там он намерен обсудить членство Швеции в Альянсе.