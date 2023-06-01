Sohu: адресованные переводчику слова Путина вызвали восторг на Западе

Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что несколько лет назад глава российского государства провел переговоры с руководителем шведского кабмина Стефаном Левеном. В рамках разговора они обсудили экономическое взаимодействие Москвы и Стокгольма, а также активно обмен товарами между государствами.