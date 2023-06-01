Сайт IMDb обвинил «ботов» в провале темнокожей «Русалочки»

Сайт IMDb сообщил, что новая экранизация «Русалочки» якобы подверглась массовому «негативному обстрелу» ботов в Сети, которые написали тысячи отрицательных комментариев. Авторы крупнейшего сайта о кино и телевидении отметили, что «необычная активность» на странице рецензий к фильму вынудили администраторов внести изменения в систему оценки, чтобы предотвратить «несправедливую критику».
С момента выхода на экран «Русалочка» набрала на сайте около 43 тыс. оценок пользователей, сейчас средняя оценка составляет 7 из 10. критиков. Однако до этого картина получила 39% самых низких «единичных» оценок. Профессиональные критики также оценили фильм довольно холодно, пишет The Guardian.
Авторы IMDb написали, что «механизм рейтинга сайта обнаружил необычную активность в процессе голосования за этот фильм, поэтому был использован альтернативный алгоритм расчета». Это сообщение уже применялось ранее при наблюдении за большим количеством «непривычных оценок».
Это далеко не первый случай, когда сайты изменяли свои оценочные системы ради борьбы с так называемыми «троллями» . В прошлом году Amazon, который владеет IMDb, ввел предварительную модерацию на 72 часа перед публикацией пользовательских рецензий на экранизацию сериала по вселенной «Властелина колец». Картину критиковали за то, что в состав актерской команды входили темнокожие актеры, которых не может быть во вселенной профессора Джона Рональда Толкина.
«Русалочка» также стала объектом критики, когда стало известно, что роль Ариэль, рыжеволосой русалки, сыграет темнокожая актриса Холли Бейли. Выход отрывка из фильма вылился в волну комментариев и хэштег #NotMyAriel («это не моя Ариэль» — англ.).