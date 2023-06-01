Сайт IMDb обвинил «ботов» в провале темнокожей «Русалочки»

Это далеко не первый случай, когда сайты изменяли свои оценочные системы ради борьбы с так называемыми «троллями» . В прошлом году Amazon, который владеет IMDb, ввел предварительную модерацию на 72 часа перед публикацией пользовательских рецензий на экранизацию сериала по вселенной «Властелина колец». Картину критиковали за то, что в состав актерской команды входили темнокожие актеры, которых не может быть во вселенной профессора Джона Рональда Толкина.