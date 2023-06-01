Представители ООН назвали объем продовольствия, отправленного по зерновому коридору

Объем экспорта продовольствия в 45 государств по зерновому коридору составил 30,5 миллиона тонн. Об этом рассказал координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Абдуллах Дашти, передает ТАСС.
По словам Дашти, таким образом ООН поспособствовала снижению глобальной стоимости продовольствия. При этом самым важным для организации и ее партнеров является приоритет поставок в такие страны, как Афганистан, Кения, Эфиопия, Судан и Йемен.
СКЦ провел инспекцию 1900 грузовых судов без серьезных сложностей при работе инспекторов 7/7, добавил координатор ООН в СКЦ.
В то же время ООН сталкивается с такими проблемами, как сокращение регистрации судов, сложности с передвижением грузов и работой портов, подытожил Дашти.