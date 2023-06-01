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Киевлянка жестко раскритиковала Кличко из-за закрытых во время воздушной тревоги убежищ

Общество
Киевлянка жестко раскритиковала Кличко из-за закрытых во время воздушной тревоги убежищ

Жительница Киева в гневе жестко раскритиковала мэра украинской столицы Виталия Кличко после того, как потеряла невестку, которая не смогла спрятаться в закрытом убежище во время воздушной тревоги.

В Сети распространилось видео, на котором Кличко прибыл в один из районов Киева. Там его встретили разгневанные местные жители. Одна из женщин набросилась с вопросами на мэра, утверждая, что из-за закрытого убежища погибла ее 34-летняя родственница.

«Что делается? Где наши бомбоубежища? Куда нам прятаться? Где наша защита, простых людей? Вы не знаете?» — в слезах возмутилась украинка на встрече с Кличко.

Когда ей возразили, что часть людей смогла укрыться, украинка назвала это враньем, чтобы власти Киева могли прикрыть себя. Женщина призвала наказать виновных в закрытых убежищах, на что Кличко попросил принять его соболезнования.

Это уже не первый случай, когда жители украинской столицы сталкиваются с закрытыми убежищами во время воздушной тревоги. Ранее в Сети распространились кадры, на которых горожане стоят у закрытых дверей станции метро «Минская».

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