«Яблоко» с гнильцой. Россия на пороге отказа от Apple из-за слежки спецслужб США

Использование техники Apple в администрации российского президента неприемлемо и запрещено, когда речь идет о служебных целях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в связи со скандалом вокруг «слива» персональных данных российских дипломатов американским спецслужбам.
«Я знаю, что кто-то уже отказывается от "айфонов", кто-то продолжает пользоваться. Запрет на использование таких телефонов и в личных целях будет зависеть от рекомендаций спецслужб», — отметил пресс-секретарь.
Телефоны от Apple «абсолютно прозрачны» для зарубежных разведчиков, заметил Песков. Помимо этого он сказал, что Кремль не располагает информацией о заражении вредоносным программным обеспечением гаджетов этой марки у кого-то из сотрудников.
Утечка данных
В четверг, 1 июня, Центр общественных связей ФСБ сообщил о совместном с ФСО РФ выявлении разведывательной акции США. Суть операции заключается в слежке за пользователями мобильных устройств американской фирмы Apple при помощи программы-вируса.
«Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом, кроме отечественных абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — гласит сообщение пресс-службы ФСБ.
Силовикам удалось выяснить, что Apple сотрудничает с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и предоставляет возможность отслеживать людей по всему миру. Для МИД РФ, судя по сообщению на сайте ведомства, слежка со стороны американских спецслужб не стала чем-то удивительным.
«Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год», — гласит сообщение на сайте МИД РФ.
В Министерстве иностранных дел РФ охарактеризовали США как государство, которое «ставит себя выше закона». Помимо прочего, в российском диппредставительстве призвали к созданию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, которые стали бы обязательными для всех стран.
Запрет Apple в России
Большинство госструктур уже отказалось от использования американской техники, а в свете последних событий россиянам стоит с наибольшей осторожностью относиться к таким гаджетам, полагает депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вполне возможно запретить продажи Apple у нас. Особенно с учетом того, что есть много других компаний, производящих качественную технику», — предложил народный избранник в беседе с Lenta.ru.
На протяжении двадцати лет техника Apple являлась атрибутом роскоши, сейчас же эра демонстрации принадлежности к продвинутой прозападной элите подходит к концу, полагает российский политолог Сергей Марков. В Telegram он сыронизировал, что теперь все владельцы гаджетов отдадут устройства «детям и прислуге».
«Кончится все тем, что Apple признают экстремистской, нежелательной и прочая, прочая, прочая организацией», — предположил российский политолог Георгий Бовт.
На фоне дискуссий, какова все же судьба техники Apple в России, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что наличие подобных устройств действительно опасно. Он считает, что американские спецслужбы получают доступ ко всему содержимому устройства, зная лишь номер телефона человека, — это возможно сделать через дефекты алгоритма, которые намеренно оставляет разработчик.
«Это ваши звонки, смс, фотографии, вообще все без исключения. Если есть доступ к такому софту и номер телефона, вы получаете фактически доступ ко всей жизни человека. Это тотальная слежка за другими людьми. Например, спецслужбы США следили за [экс-канцлером ФРГ] Ангелой Меркель много лет», — сказал Муртазин в разговоре с НСН.
Впрочем, в случае возможного отказа от использования техники Apple в России, нет абсолютной уверенности, что пользователи не окажутся под другим «колпаком». Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что может свидетельствовать о слежке через камеру мобильного телефона. Подробнее — в материале «ПС».