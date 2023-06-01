«Яблоко» с гнильцой. Россия на пороге отказа от Apple из-за слежки спецслужб США

Впрочем, в случае возможного отказа от использования техники Apple в России, нет абсолютной уверенности, что пользователи не окажутся под другим «колпаком». Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что может свидетельствовать о слежке через камеру мобильного телефона. Подробнее — в материале «ПС».