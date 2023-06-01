Политолог Саймс: полученное Путиным предложение заставит США дрожать от страха

Предложение, которое скорее всего получил российский лидер Владимир Путин от своих подчиненных, заставит Белый дом биться в истерике. Такой точкой зрения поделился американский политолог Дмитрий Саймс.
Эксперт напомнил, что даже после развала Советского Союза главы западного мира не прекращали свои попытки оказать давление на Москву и заставить ее играть по их правилам. Однако после начала спецоперации на Украине риторика российского населения трансформировалась.
Если раньше внутри государства никто не говорил об ответе на агрессивный курс США и их союзников, то теперь все в корне изменилось. Как сказал Саймс в эфире передачи «Большая игра», Путину уже, возможно, озвучили инициативы по поводу дальнейших действий Кремля.
«У меня нет ни малейших сомнений, что будут серьезные шаги со стороны руководства России, чтобы продемонстрировать, что русские не только угрожают, не только обороняются, но и способны на решительные, изобретательные действия», — сказал политолог.
Ранее сообщалось, что Запад пытается расшатать обстановку в странах СНГ. К такому выводу пришел директор ФСБ РФ Александр Бортников.