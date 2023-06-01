Политолог Саймс: полученное Путиным предложение заставит США дрожать от страха

Если раньше внутри государства никто не говорил об ответе на агрессивный курс США и их союзников, то теперь все в корне изменилось. Как сказал Саймс в эфире передачи «Большая игра», Путину уже, возможно, озвучили инициативы по поводу дальнейших действий Кремля.