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Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в состав НАТО и ЕС

Политика
Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в состав НАТО и ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы все страны, которые имеют общие границы с Россией, примкнули к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

По мнению главы государства, соседние страны якобы не имеют гарантий безопасности. По этой причине членство в торговом и военном блоках поможет в становлении мира, пояснил политик.

«Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО», — подчеркнул Зеленский.

Саммит ЕПС проходит в Молдавии 1 июня. На мероприятие прибыли представители 47 государств, а также руководство ЕС, Еврокомиссии и Европарламента.

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