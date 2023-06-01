Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в состав НАТО и ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы все страны, которые имеют общие границы с Россией, примкнули к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
По мнению главы государства, соседние страны якобы не имеют гарантий безопасности. По этой причине членство в торговом и военном блоках поможет в становлении мира, пояснил политик.
«Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО», — подчеркнул Зеленский.
Саммит ЕПС проходит в Молдавии 1 июня. На мероприятие прибыли представители 47 государств, а также руководство ЕС, Еврокомиссии и Европарламента.