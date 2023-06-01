Блащак: ВС Польши заказали у оборонных компаний миллион снарядов для артиллерии

Польские войска заключили контракт на поставки около миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
С таким заявлением выступил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак. По его словам, договор был заключен с консорциумом нескольких польских фирм. Отмечается, что оборонно-промышленная группа также принимает участие в сделке.
«Заказ на несколько сотен тысяч. Я даже могу сказать о миллионе», — рассказал Блащак.
Министр добавил, что боеприпасы будут использоваться польскими войсками во время учений, а также храниться в резерве. При этом он не исключил и экспортные поставки снарядов.