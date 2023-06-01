Политолог Косоруков объяснил, зачем Польша переименовывает российские города

Переименование городов России для Польши является способом создания в общественном сознании своих граждан образа врага. Об этом заявил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков.
Эксперт объяснил, что этот процесс является для Польши продолжением русофобской политики, которую власти страны проводят с конца 1980-х годов. Уничтожаются все связанные с Россией и СССР объекты культуры.
С одной стороны, переименование городов выгодно США, которые хотят сделать из стран Восточной Европы плацдарм для атаки на Россию, объяснил Косоруков.
«С другой стороны, властям Польши удобно конструировать из России образ врага в общественном сознании поляков, оправдывая этим многочисленные провалы в экономической политике своей страны», – цитирует политолога РИАМО.
Косоруков подчеркнул, что реагировать на это России не стоит, потому что объективная история только играет на руку стране, победившей в Великой Отечественной войне.