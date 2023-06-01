Россия имеет полное право наносить удары не только по Украине, но и по ее западным союзникам. Такое заявление сделал политолог, историк Владимир Корнилов.
По его словам, Великобритания, как одна из главных поставщиков оружия для ВСУ, является легитимной целью для всех видов вооружений, которыми обладает российская армия. Он напомнил, что недавно глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил о признании права украинской армии атаковать территорию России.
«Я бы предложил этому британскому министру приложить его логику к нам. Мы ведь тоже имеем полное право наносить удары по тому, что угрожает нашей безопасности. Более того, мы обязаны это сделать», — уверен Корнилов.
Эксперт отметил, что Соединенные Штаты и Великобритания «давно превратились во второй эшелон».
«Британцы вряд ли обрадуются, когда к ним применят ”принцип Клеверли”» — резюмировал эксперт.
Ранее представители британского посольства заявили, что Лондон не ведет войну против России. Дипломаты подчеркнули, что Великобритания выступает за установление мира и урегулирование кризиса на Украине.