По его словам, Великобритания, как одна из главных поставщиков оружия для ВСУ, является легитимной целью для всех видов вооружений, которыми обладает российская армия. Он напомнил, что недавно глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил о признании права украинской армии атаковать территорию России.