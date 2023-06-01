Симоньян заявила о готовности помочь с переездом жителям Шебекино в Белгородской области

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что готова оказать помощь с переездом жителям города Шебекино в Белгородской области.
В своем Telegram-канале Симоньян опубликовала пост, в котором написала, что располагает возможностью помочь с переездом нескольким семьям из города. Для них она готова оплатить переезд и проживание.
«Оплачу переезд и съемное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор», — написала Симоньян.
Как ранее сообщалось, город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу с украинской стороны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.