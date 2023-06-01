Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ

Соединенные Штаты являются ключевыми соучастниками военных преступлений, которые совершают украинские националисты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Государственный деятель провел аналогию с Сирией, где Вашингтон взращивал террористические группировки. Теперь, как отметил Пушилин, аналогичные меры применяются и на Украине.
«Соединенные Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооруженными формированиями Украины», — сказал он.
Ранее Пушилин также заявлял о необходимости полного освобождения всех украинских территорий от киевского режима. В противном случае их могут использовать для новых атак на Россию.