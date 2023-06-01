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Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ

Армия
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ

Соединенные Штаты являются ключевыми соучастниками военных преступлений, которые совершают украинские националисты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Государственный деятель провел аналогию с Сирией, где Вашингтон взращивал террористические группировки. Теперь, как отметил Пушилин, аналогичные меры применяются и на Украине.

«Соединенные Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооруженными формированиями Украины», — сказал он.

Ранее Пушилин также заявлял о необходимости полного освобождения всех украинских территорий от киевского режима. В противном случае их могут использовать для новых атак на Россию.

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