«Как и все люди»: Путин раскрыл свой режим сна

Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть-семь часов в сутки и продолжает заниматься спортом.
В ходе видеоконференции с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в четверг, 1 июня, у российского лидера поинтересовались, как много он спит. Путин рассказал о своем распорядке дня.
«Как и все люди, сплю, стараюсь не бросать заниматься спортом, это помогает в работе. Сплю немного, шесть-семь часов», — сообщил глава государства.
Он отметил, что график президента довольно однообразный. В видеоконференции приняли участие многодетные семьи из многих регионов России.