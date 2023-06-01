Чернышенко швырнул российский планшет перед Мишустиным в доказательство его прочности

Зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко необычным образом продемонстрировал премьер-министру страны Михаилу Мишустину прочность нового российского планшета. Политик швырнул технику на пол в доказательство того, что планшет с легкостью выдержит удар.
Инцидент произошел на конференции «Цифровая индустрия промышленности». Прибывший на мероприятие Мишустин с интересом разглядывал разработку российских производителей. Он отметил, что планшет тяжеловат для своих размеров, но «лиха беда начала».
По итогам конференции Мишустин призвал крупных промышленников активнее переходить на отечественные IT-решения. Он подчеркнул, что российские власти всерьез занялись разработками в сфере информационных технологий.