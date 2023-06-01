Politico: Вашингтон пришел в ярость из-за антироссийской выходки посла США в ЮАР

Ранее американский посол набросился с обвинениями в адрес Претории за то, что руководство ЮАР якобы снабжает российскую армию вооружением. Эти слова сильно не понравились Белому дому, который теперь пытается любыми способами восстановить дружеский контакт с властью республики.