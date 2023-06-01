Американская власть пришла в бешенство после антироссийской выходки главы дипмиссии США в Южно-Африканской Республике Рубена Бриджети. Как пишут авторы Politico, Вашингтон разнес дипломата в пух и прах.
Ранее американский посол набросился с обвинениями в адрес Претории за то, что руководство ЮАР якобы снабжает российскую армию вооружением. Эти слова сильно не понравились Белому дому, который теперь пытается любыми способами восстановить дружеский контакт с властью республики.
Как отметили аналитики в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», несмотря на публичные попытки Вашингтона оправдаться перед африканскими коллегами внутри страны дипломату устроили «порку».
«У Бриджети не было разрешения от начальства говорить то, что он сказал. Это сообщают два бывших и один действующий американский чиновник, знакомый с ситуацией», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что западный мир взял курс на дестабилизацию ситуации внутри Содружества Независимых Государств. К такому выводу пришел директор ФСБ России Александр Бортников.