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Путин наградил главу Шебекинского городского округа Жданова орденом Мужества

Политика
Путин наградил главу Шебекинского городского округа Жданова орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Политик получил награду за мужественность и самоотверженность, проявленные во время атаки по области.

«Президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — сказано в документе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ утром 1 июня пытались попасть в район Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

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