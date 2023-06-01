Межевич раскритиковал решение Польши «переименовать» Калининград на дорожных знаках

В Варшаве решение объяснили тем, что название Калининград является «искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом». Калининградская область, соответственно, для поляков теперь является Крулевецкой. Такую инициативу комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши одобрила буквально месяц назад.