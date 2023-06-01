Межевич раскритиковал решение Польши «переименовать» Калининград на дорожных знаках

Политическое руководство Польши сделало все возможное для полного разрыва отношений с Россией, в том числе решением переименовать Калининград в Крулевец, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт отметил, что разговаривать с представителями республики бесполезно, их нужно «подводить под трибунал» как организаторов третьей мировой войны. Таким образом политолог прокомментировал замену дорожных указателей с надписью «Калининград» на «Крулевец» (Królewiec) на российско-польской границе.
«Если выбирать между призывами [Польши] к нападению на Россию и Белоруссию и безобидной переклейкой табличек, то, на мой взгляд, переклейка табличек — меньшее зло. И более убедительное доказательство того, что польское политическое руководство окончательно и бесповоротно сошло с ума», — был категоричен Межевич.
Как сообщает интернет-портал Gazeta.pl, работы по замене табличке проводятся на границе с Калининградской областью — в Варминьско-Мазурском воеводстве. Всего «модернизации» подлежат 26 указателей, из них 14 знаков изготовят заново, оставшиеся попросту закроют наклейками — так экономнее, утверждают журналисты.
В Варшаве решение объяснили тем, что название Калининград является «искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом». Калининградская область, соответственно, для поляков теперь является Крулевецкой. Такую инициативу комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши одобрила буквально месяц назад.
«Нынешний политический режим в Польше не может рассматриваться как партнер по диалогу», — констатировал Межевич, обозначив, впрочем, что польский народ не имеет ничего общего с решениями своего правительства.
При этом аналогичные планы по смене российских названий разрабатывают политические элиты Литвы и Латвии, напомнил эксперт. Так, литовские депутаты уже предложили вариант названия для Калининграда — Караляучус.
«Опять же, с этими людьми мы не будем разговаривать, потому что это не люди», — резюмировал Межевич.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов пообещал, что сенаторы проанализируют провокацию Польши с «переименованием» Калининграда.
После аналогичного выпада со стороны Латвии в России предложили изменить название страны на Пустошь. Подробности — в материале «ПС».