Вопрос об экстрадиции Сапеги в Россию будет рассматривать суд в Смоленске

Ходатайство ФСИН о передаче в Россию осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги будет рассматривать Промышленный суд Смоленска. Соответствующее решение было принято Пресненским судом Москвы, оно обосновано последним местом регистрации россиянки.
Напомним, в мае 2021 году Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Девушку признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и незаконном сборе и распространении личных данных граждан. Суд назначил ей наказание в видел шести лет колонии.
Протасович получил восемь лет колонии усиленного режима, однако позднее президент РБ Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании.