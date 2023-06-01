Вопрос об экстрадиции Сапеги в Россию будет рассматривать суд в Смоленске

Напомним, в мае 2021 году Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Девушку признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и незаконном сборе и распространении личных данных граждан. Суд назначил ей наказание в видел шести лет колонии.