Песков прокомментировал ситуацию с транзитом аммиака через Украину в рамках зерновой сделки

Это делается в рамках зерновой сделки, отметил представитель Кремля. При этом ранее в ООН предложили России, Турции и Украине начать подготовку для транзита российского удобрения через украинскую территорию, чтобы параллельно с этим стороны вели переговоры о расширении продуктовой инициативы в сторону увеличения количества украинских портов и число различных грузов.