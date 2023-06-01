Сатановский вывел Запад на чистую воду после выпадов сенатора Грэма в адрес РФ

На Западе перестали скрывать истинные планы в отношении России — своими последними заявлениями американские и европейские политики четко дали понять, что больше не будут играть с Москвой «в бирюльки», как это делалось во времена Михаила Горбачева. Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет известный политолог Евгений Сатановский.
«Они нас собираются уничтожить и откровенно об этом говорят, явно не собираясь дальше играть с нами в бирюльки и морочить нашему населению и руководству голову, как умно делали со времен Горбачева, покупая, заманивая и обещая золотые горы», — рассуждает он.
Так эксперт прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выступила против прекращения огня на Украине. По ее мнению, подобный шаг лишь заморозит конфликт, но «не приведет к прочному миру». Политолог согласился с замечанием главы ЕК, однако уточнил, что на происходящее в соседней республике Россия смотрит с противоположной точки зрения.
«Когда сенатор Линдси Грэм утверждает, что уничтожение русских — это лучшая инвестиция, которую только может сделать Америка, он не иронизирует, а говорит именно то, что думает и он, и весь остальной Конгресс, а также Белый дом, Пентагон, ЦРУ и Госдепартамент в полном составе», — объяснил Сатановский.
По мнению политолога, столь жесткая антироссийская риторика полностью соответствует исконным американским традициям. Только если раньше они руководствовались фразой «Хороший индеец — мертвый индеец», то теперь все то же самое говорят по отношению к русским. Впрочем, и первых, и вторых они воспринимают не иначе как «диких варваров и туземцев», внезапно решивших «поднять свой хвост на белых хозяев».
«И не надо насчет того, что согласно международному праву мы им равны! Это право — для кого надо право, а все остальные, начиная с русских и китайцев, должны стоять навытяжку, сильно бояться и слушаться, слушаться! Как там было у Данелии, в "Кин-дза-дза"? Малиновые штаны (американцы) — кланяться с присядом и три раза "ку", желтые (европейцы и примкнувшие к ним) — два. Что тут неясно?!» — сыронизировал Сатановский.
В то же время эксперт в шутку поблагодарил западных политиков, в частности фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, бывшего и нынешнего премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Риши Сунака, американского лидера Джо Байдена и других, за их «глупую, злобную и подлую честность» и «агрессивные амбиции».
«Нет лучшей мотивации драться с ними насмерть до победного или, если не удастся их одолеть, до какого угодно конца, чем все то, что они сами произносят. Да и сторонники и поклонники их внутри страны, которые все время договориться с ними пытаются — не умнее», — был категоричен Сатановский.
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