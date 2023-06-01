Сатановский вывел Запад на чистую воду после выпадов сенатора Грэма в адрес РФ

По мнению политолога, столь жесткая антироссийская риторика полностью соответствует исконным американским традициям. Только если раньше они руководствовались фразой «Хороший индеец — мертвый индеец», то теперь все то же самое говорят по отношению к русским. Впрочем, и первых, и вторых они воспринимают не иначе как «диких варваров и туземцев», внезапно решивших «поднять свой хвост на белых хозяев».