Песков раскрыл причину денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Решение о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря было принято, поскольку оно стало внутрироссийским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Госдума одобрила денонсацию договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 1 июня.
«Там абсолютно все понятно. Поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус», — объяснил Песков.
Договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан Россией и Украиной в 2003 году. Соглашение предполагало, что акватория является внутренними водами двух государств.