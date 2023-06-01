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Песков раскрыл причину денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Политика
Песков раскрыл причину денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Решение о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря было принято, поскольку оно стало внутрироссийским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Госдума одобрила денонсацию договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 1 июня.

«Там абсолютно все понятно. Поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус», — объяснил Песков.

Договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан Россией и Украиной в 2003 году. Соглашение предполагало, что акватория является внутренними водами двух государств.

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