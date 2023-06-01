В Польше объявили о решении передать Молдавии крупную партию оружия и боеприпасов

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил о решении передать Молдавии крупную партию вооружения и боеприпасов.
По его словам, груз будет доставлен шестью самолетами — двумя C-130E Hercules и четырьмя CASA C-295M.
«Независимая и суверенная Молдавия, сопротивляющаяся попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке», — написал чиновник в социальной сети.
Ранее стало известно, что Кишинев отправил группу военных на учения Saber Guardian 2023, которые развернулись в Румынии под эгидой Вооруженных сил США и при участии порядка десяти тысяч военнослужащих из 13 стран.