Захарова пресекла попытку Финляндии обвинить Россию в «нарушении» Венской конвенции

Финляндия поступает абсурдно, когда пытается обвинить Россию в якобы «нарушении» Венской конвенции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что Хельсинки негативно отреагировали на действия Москвы в отношении счетов скандинавских дипломатов. Однако речь идет исключительно о зеркальном ответе, пояснили в российском ведомстве.
«Краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений», — отметила Захарова.
Ранее стало известно о блокировке счетов финских диппредставительств в РФ. Ограничения действуют с конца апреля.