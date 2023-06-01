Отключение России от Swift: разворот на восток показал просчет Запада

Так, в частности, по сведениям РИА Новости, уже целых 30 российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS, еще около десяти находятся в ожидании одобрения заявок. Как объяснил Беляев, ее нельзя считать аналогом SWIFT, поскольку последняя функционирует не как платежная система, а как инструмент передачи сообщений.

