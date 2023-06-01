Отключение России от Swift: разворот на восток показал просчет Запада

Западные страны совершили огромную ошибку, отключив Россию от системы SWIFT. Об этом в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, Запад был уверен в том, что российская экономика полностью ориентирована на взаимоотношение с Европой, поэтому если разорвать эти торгово-экономические связи, то она будет уничтожена. Однако оппоненты РФ просчитались.
«Наша экономика оказалась резистентной, то есть с высокой сопротивляемостью к такого рода манипуляциям со стороны Запада. Мало того, что экономика выдержала все это изнутри, так она еще и смогла переориентироваться с Запада на Восток и развиваться в ту сторону», — заметил эксперт.
Так, в частности, по сведениям РИА Новости, уже целых 30 российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS, еще около десяти находятся в ожидании одобрения заявок. Как объяснил Беляев, ее нельзя считать аналогом SWIFT, поскольку последняя функционирует не как платежная система, а как инструмент передачи сообщений.
«SWIFT – это система передачи сообщений о финансовых транзакциях, ее ошибочно считают платежной системой, но это только система сообщений. Слишком высокие ноты, когда говорят о SWIFT, на мой взгляд, не вполне уместны. Банки могут действовать на основании любых других команд, о которых они договорились между собой», — рассуждает финансовый эксперт.
Аналитик добавил, что SWIFT была удобна потребителям за счет большой линейки специализированных программ и продолжительного опыта ее использования.
«Система оповещений может быть хоть по телефону, хоть телеграммой, хоть гонца на коне посылать. Главное — это вопрос конфиденциальности, и чтобы это вас устраивало по времени», — заключил Беляев.
Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии заинтересованы в присоединении к системе Нового банка развития БРИКС. По словам представителей международной организации, королевство играет одну из ключевых ролей в ближневосточном регионе, и его включение в финансовую систему объединения укрепит позиции всех ее членов.