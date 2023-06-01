Армянское руководство в своих антироссийских решениях действует по указу хозяев из Соединенного Королевства. Такую неприятную правду обнажил экономист Михаил Хазин.
Ранее глава армянского кабинета министров Никол Пашинян сообщил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Однако как сказал Хазин в ходе общения с ведущими YouTube-канала «Закон и порядок в США», это решение направлено не на благополучие Армении, а против Москвы.
В частности, Ереван желает выдавить РФ из Закавказья. Вот только антироссийские поступки Пашиняна грозят его государству полным исчезновением с геополитической арены, заявил Хазин.
«Как Пашинян вообще пошел на такое? Потому что Пашинян – это проект Лондона. И его единственная мечта – как можно быстрее сбежать в любимый город Лондон на свою виллу», — добавил экономист.
Ранее сообщалось, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев угрожает населению Нагорного Карабаха этнической чисткой. Такими сведениями поделилось армянское внешнеполитическое ведомство.