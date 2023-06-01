Экономист Хазин: Пашинян своими антироссийскими решениями выполняет заказ Лондона

Ранее глава армянского кабинета министров Никол Пашинян сообщил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Однако как сказал Хазин в ходе общения с ведущими YouTube-канала «Закон и порядок в США», это решение направлено не на благополучие Армении, а против Москвы.