Ответ на дерзость: Лавров напомнил американцам их реальное положение на планете

Глава МИД РФ Сергей Лавров жестко осадил Госдепартамент США за дерзость американских послов. Такой вывод в комментарии изданию «ПолитРоссия» сделал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог Василий Колташов.
Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети обвинил Преторию в том, что она якобы поставляет оружие и боеприпасы в РФ. В пример он привел российское судно Lady R, которое, по его словам, зашло на базу в Южно-Африканскую Республику в декабре 2022. Тогда же на его борт было погружено вооружение.
Такое заявление вызвало жесткую критику со стороны российских властей. Так, в частности, Лавров посоветовал американскому дипломату не вмешиваться в отношения России и ЮАР.
«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — подчеркнул дипломат.
По мнению Колташова, причиной конфликта стало большое самомнение Соединенных Штатов. Как отметил эксперт, Вашингтон привык относиться к другим государствам как к своим «слугам», которые должны работать только на благо США.
«Слуги делятся на две группы: на тех, которых нужно побить, и на тех, которые находятся в режиме непослушания. Таким нужно напомнить, что они слуги и должны выполнять распоряжения господина этой планеты», — уточнил эксперт.
При этом Россия выстраивает свои отношения с другими странами на принципах равноправия и взаимоуважения. Поэтому резкие слова Лаврова в адрес американского посла были призваны в очередной раз напомнить Вашингтону о том, что он не является мировым гегемоном.
«Лавров пытается напомнить, что США одно из множества государств, просто наиболее наглое и агрессивное», — резюмировал Колташов.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что информация о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай является вбросом.