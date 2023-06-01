Ответ на дерзость: Лавров напомнил американцам их реальное положение на планете

Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети обвинил Преторию в том, что она якобы поставляет оружие и боеприпасы в РФ. В пример он привел российское судно Lady R, которое, по его словам, зашло на базу в Южно-Африканскую Республику в декабре 2022. Тогда же на его борт было погружено вооружение.