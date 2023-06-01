Сохранение темпов добычи нефти потребует от российских нефтяников роста инвестиций

Специалисты составили три прогноза в отношении российской нефтедобывающей отрасли. Первый говорит о необходимости до 2030 года вложить 90 млрд рублей, чтобы нарастить добычу на 11% в сравнении с текущим годом. Второй предполагает сохранение текущих вложений и спад добычи на 20,2%.