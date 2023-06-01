Аномальный профицит в торговле с Индией привел к накоплению рупий у России

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которую последняя оплачивает в национальной валюте. Это привело к рыночным деформациям, благодаря которым РФ стала накапливать сумму до 1 млрд долларов в рупиях, передает Bloomberg.
Стагнация импорта приводит к тому, что российские компании не могут воспользоваться избытком рупий. Одновременно с этим Индия проводит политику, запрещающую конвертацию валюты вне уполномоченных банков.
Индийский центробанк при этом предлагает иностранным держателям рупий вкладывать их в местные ценные бумаги и приобретать государственные облигации. Также для иностранцев доступны инвестиции в инфраструктурные проекты.