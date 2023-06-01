Президент Сербии Вучич признался, что из-за политики Запада давно не говорил с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич признался, что больше года не беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете la Stampa.
По словам главы республики, переговорам мешают двойные стандарты Запада. Он напомнил, что многие европейские лидеры лично посещали РФ для встречи с Путиным, однако аналогичный шаг со стороны Сербии будет воспринят враждебно.
«Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — посетовал Вучич.
Также президент добавил, что хочет увидеть переговоры Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это нужно всему человечеству, считает политик.