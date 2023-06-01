Пушилин: для России важно полностью освободить Украину от киевского режима

Россия должна исключить возможность использования Украины в качестве плацдарма для нападения в будущем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, именно поэтому важно «освобождать от киевского режима» все украинские территории.
«Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию», — сказал государственный деятель.
Он также призвал «не разбазаривать» освобожденные земли, которые «очень дорогой ценой доставались для Советского Союза». Пушилин уверен, что украинские территории под контролем других государств могут быть использованы против России.